Добавьте образу романтики: как носить ботильоны с джинсами и какие модели выбрать на осень

Ботильоны являются универсальной обувью, которую можно носить практически в любое время года. Однако осенью это будет более, чем своевременно. Именно в моделях укороченных сапог вы не замерзнете и будете выглядеть максимально стильно и привлекательно. Они добавят вашему образу женственности и романтики, что само по себе является большим преимуществом.

Джинсы и ботильоны

Стоит сразу сказать, что ботильоны можно носить с любыми джинсами. Речь идет о длине, форме, расцветке и пр. В любом варианте это сочетание будет выигрышным. Нужно лишь определиться, где именно должны заканчиваться ботильоны, хотите ли вы заправить туда джинсы или предпочтете оставить их сверху. Это очень важно, поскольку именно сюда обращено внимание тех, кто идет вам навстречу.

Укороченные джинсы

Если вы решили надеть укороченные джинсы, предпочтите не очень высокие ботильоны. Вашей задачей является сделать так, чтобы между брюками и обувью была видна небольшая часть лодыжки. Визуально ваша фигура будет казаться стройнее, а рост – выше, поскольку в противном случае ноги зрительно покажутся укороченными. Подберите остальную одежду нейтральных тонов, а акцент можете сделать на аксессуарах, так образ будет более стильным и привлекательным.

Заправленные джинсы

Заправлять можно исключительно джинсы скинни. Если вы наденете широкие брюки и заправите их в ботильоны, визуально это будет не очень привлекательно. Создастся впечатление, что вы надели шаровары и готовитесь к выступлению с танцевальным или певческим народным ансамблем. Однако, если вы придумали себе образ, который допускает подобные комбинации, можете экспериментировать. Сегодня стилисты разрешают использовать те модели и сочетания, которые нравятся и практичны для людей. То есть, мода весьма демократична, поэтому допускается практически все.

Брюки с манжетами

Если ваши джинсы очень длинные, вам не обязательно нести их в ателье или обрезать и подрубать самостоятельно. Достаточно один или несколько раз подвернуть их на лицевую сторону, и получатся очень стильные и эффектные манжеты. Сейчас манжеты находятся в тренде, так что вопрос будет решен. Вы сможете надеть любые ботильоны, и в сочетании с брюками и манжетами они будут смотреться просто великолепно. Сделайте так, чтобы длина заканчивалась прямо над ботинками, немного откройте лодыжку или опустите джинсы так, чтобы слегка прикрыть верх обуви.

Поверх ботинок

Если вы предпочитаете широкие джинсы или брюки свободного кроя от бедра, наденьте их поверх ботильонов. Отличным вариантом будет выбрать обувь на каблуке, танкетке, тонкой или грубой подошве. Главное – это чтобы джинсы не были слишком длинными и не касались пола или земли. Пусть из-под них будут немного видны ботильоны.

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Классика

Помните о том, что любые модели ботильонов будут смотреться с джинсами просто великолепно. Вам лишь осталось выбрать, на каких именно ботинках стоит остановить свой выбор. В первую очередь подумайте о классике, которая никогда не выходит моды. Минимум деталей, комфорт и практичность – вот отличительные характеристики данного вида обуви. Классический черный цвет подходит практически ко всем нарядам. А если не хотите выбирать черные, темно-синий цвет будет не менее правильным выбором.

Ковбойские ботинки

Отличный вариант для джинсов, когда можно продемонстрировать очень эффектный и креативный стиль. Подберите к ботильонам гармонично сочетающуюся куртку или кардиган, дополните образ оригинальными аксессуарами, и ваш лук никого не оставит равнодушным.

С перекрещенными ремнями и пряжками

В этом сезоне такие модели находятся в тренде. Вы можете выбрать ботильоны любого цвета и формы. Такие детали, как пряжки и ремни украсят любую обувь. Ноги будут казаться стройнее (как минимум, изящнее в области щиколоток). Подберите к такой обуви красивую стильную сумку (желательно, чтобы на ней также присутствовали ремни) и получите целостный и законченный образ.

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На грубой подошве

Сегодня модели на грубой подошве носят не только весной и осенью, но и летом, поскольку это очень модно и стильно. Вы можете выбрать понравившуюся вам пару обуви, которая гармонично вписывается в образ. Стоит отметить, что в таких моделях есть множество преимуществ. Во-первых, в них легко и комфортно ходить, поскольку отсутствует высокий каблук. Во-вторых, обычно ботинки на грубой подошве имеют очень удобную форму. Закругленный мысок позволяет надевать их на широкую ногу, что является очень важным для представительниц прекрасного пола старшего поколения.

На каблуке

Обратите внимание на то, что сегодня в тренде не очень высокие каблуки. Средняя высота будет самой удобной для повседневной носки и для торжественного выхода. Если ботильоны более высокие, вы можете заправить в них джинсы. Отлично смотрятся ботинки на каблуках с брюками любого фасона (скинни, свободного кроя, прямые, расклешенные от бедра или колена). Подберите ботильоны по цвету так, чтобы они сочетались с другими предметами одежды. Или сделайте их ярким акцентом, это также хороший прием для усиления эффектности.

Армейские ботинки

Замечательный выбор, который может сделать только стильная и креативная представительница прекрасного пола. Такие ботинки очень теплые, удобные и практичные. Они очень долго сохраняют товарный вид, поскольку являются износоустойчивыми. В сочетании с другими вещами в таком же стиле создадут очень привлекательный и эффектный образ, который никого не оставит равнодушным. Самым распространенным для армейских ботинок является черный цвет, но вы можете выбрать тот, который вам больше всего импонирует.