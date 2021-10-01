Мнение: Самая тяжелая

Новая волна пандемии коронавируса станет для россиян самой тяжелой. К такому выводу пришел главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков, чьи слова приводит ТАСС. По мнению врача, ситуация стабилизируется только к середине декабря. Тимаков предполагает, что следующие волны будут переноситься легче, поскольку россияне будут реже заболевать тяжелой формой ковида.

То, что с каждой новой "волной" тяжесть процесса возрастает, не секрет. Вот только вряд ли здесь чисто медицинская проблема.

Каждая "волна" фактически сопровождается информационным террором, административным насилием и хаотическими решениями власти. Придворные "врачи" вносят в этот хаос свою весомую лепту, высказывая самые разнообразные идеи, зачастую прямо противоречащие друг другу. Власть не отстает: если летом 20 года Собянин бодро рапортовал, что коллективный иммунитет в Москве достигнут, то теперь об этом политически незрелом заявлении никто не вспоминает: в повестке другая установка.

И все это происходит на фоне развала здравоохранения, которое буквально все целиком брошено на лечение ковида. В ущерб всем остальным задачам. Каждая "волна" сопровождается массовым отказом в помощи больным других категорий. Плановые и регулярные процедуры по другим заболеваниям существенно затруднены или вообще переносятся.

Такое положение длится уже скоро как два года, и понятно, что стресс плюс перевод нормальной жизни в экстремальный режим с каждой новой "волной" лишь усугубляют общую обстановку. Соответственно, с каждым новым обострением тяжесть протекания заболеваний усиливается. Задача, которую решает власть в подобной парадигме, выглядит сюрреалистической – ухудшить здоровье всего населения. И, стоит отметить, что решает ее успешно.

Поэтому предположение, что последующие "волны" (а уже в открытую говорится, что нас ожидают еще как минимум две после нынешней) пройдут полегче, ничем не обосновано. Вирус, возможно, будет "подобрее", но здоровье людей при этом будет подорвано очень серьезно.

Вообще, если сравнивать нынешнюю историю с небезызвестной "испанкой", то возникает неприятная ассоциация: тогда тоже основная смертность пришлась не на само заболевание, а на борьбу с ним. Почему и столь аномальное число жертв. В России, к примеру, с "испанкой" в 1918 году вообще не боролись по понятным причинам – гражданская война. Были зарегистрированы несколько локальных вспышек, в основном в местах нахождения иностранных интервентов, и вся "эпидемия" завершилась в два месяца (сентябрь-ноябрь 18 года). До Сибири, кстати, "испанка" вообще не дошла.

Грипп – это всё-таки не чума. Чтобы он убил такое огромное число людей, ему нужно очень сильно помочь. Либо сознательно, либо идиотскими решениями. Сейчас мы попали ровно в тот же сюжет. Основное число жертв даже по статистике – это даже не жертвы ковида, а так называемая "сверхсмертность" – то есть, люди, погибшие от неоказания им помощи.

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