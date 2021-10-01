Мнение: Саакашвили приехал в Грузию

Саакашвили заявил, что несмотря на угрозу попасть в тюрьму, он вернулся в Грузию и сейчас якобы находится на территории Батуми.

"Возвращение" состоялось аккурат перед очередными выборами в Грузии.

Саакашвили светит 6 лет тюрьмы Кроме того, он был лишен грузинского гражданства из-за получения украинского паспорта. Судя по всему, границу Грузии он проходил незаконно, так что там еще могут накинуть. Если конечно на власти Грузии с Запада не было оказано давление, дабы вернуть постаревшего проходимца домой.

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