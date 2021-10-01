 

Мнение: Саакашвили приехал в Грузию

01.10.2021, 13:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Саакашвили заявил, что несмотря на угрозу попасть в тюрьму, он вернулся в Грузию и сейчас якобы находится на территории Батуми.

"Возвращение" состоялось аккурат перед очередными выборами в Грузии.
Саакашвили светит 6 лет тюрьмы  Кроме того, он был лишен грузинского гражданства из-за получения украинского паспорта. Судя по всему, границу Грузии он проходил незаконно, так что там еще могут накинуть. Если конечно на власти Грузии с Запада не было оказано давление, дабы вернуть постаревшего проходимца домой.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.03 / СМИ Германии: у Китая есть причины для гордости

25.08 / Песня 99 luftballons станет новым гимном ВВС Белоруссии

27.12 / Рак, диабет и ожирение могут распространяться между людьми по микробиому

25.12 / Совет Федерации одобрил законы о вытрезвителях

14.06 / Мнение: Почему россияне не хотят вакцинироваться, антипрививочники из бСССР и зазыв с помощью лотереи

21.08 / Личное: Барынька и крепостные

14.07 / Площади у Рижского вокзала благоустроят

27.07 / Семенович порадовала режиссера сериала “Новая жизнь Маши Соленовой” уже в первый день съемок

23.09 / Скандалы: Палатка на миллиард

12.06 / Володин: Россия – многонациональная и свободная страна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика