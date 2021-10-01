 

СБУ опубликовала видео допроса боевика “ЛНР”, который сбежал от террористов к украинским военным

01.10.2021, 13:10, Новости дня
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По данным спецслужбы, мужчина в бронежилете, вооруженный автоматом Калашникова, вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной Луганской области.

Сотрудники СБУ установили, что боевик является бывшим жителем Попасной. В 2014 году он уехал на временно оккупированную территорию вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований.

После достижения совершеннолетия в 2016 году им был заключен контракт с боевиками так называемого “6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР”. Он проходил “службу” в разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.

“Боевик дал показания следователям СБУ. По его словам, он разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город. Иного варианта, кроме побега во время дежурства, у него не было”, – говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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