Посредники от АРМА шантажировали бизнесмена, требуя вознаграждение за возвращение арестованных $400 тыс. – СМИ

По данным журналистов, в 2020 году столичный застройщик Денис Парубец заключил договор с инвестором Сергеем Кисилевым о строительстве коммерческой недвижимости в Виннице. Парубец выступил инвестором, а Кисилев взял на себя организацию строительства и получение всех согласований от государственных органов.

Первую сумму – $ 500 тыс. – Парубец передал Кисилеву под расписку наличными, из этих денег $400 950, €500 и 400 грн Кисилев положил в свою банковскую ячейку в “ПриватБанке”, и там деньги находились, пока ячейку не открыли и средства не изъяли следователи Нацполиции, утверждают авторы материала.

Основанием для обыска стало уголовное производство №12012000010000072 о заказном убийстве, которое расследуется Нацполицией с 2012 года: правоохранители получили санкцию суда на обыски в помещениях свидетелей, которые фигурировали в этом уголовном производстве. Кисилев был одним из свидетелей по этому делу. В санкции на обыск фигурировало и его банковское хранилище, отмечает Mind.ua.

Адвокат Кисилева Игорь Орлов сообщил, что следователи имели право изъять при обыске орудия преступления или вещи, имеющие значение для установления истины в уголовном производстве.

“Деньги для занятия предпринимательской деятельностью не являются вещественным доказательством по делу девятилетней давности”, – подчеркнул он. Срок давности по подобным преступлениям, согласно Уголовному кодексу, составляет 10 лет.

Адвокат Кисилева заявлял о том, что деньги изъяли без оснований, в Печерском районном суде Киева. Через три недели после того, как АРМА получило деньги в свое управление, Печерский суд отменил арест. По закону, в течение трех дней после этого постановления АРМА должно было вернуть всю сумму следователю, чтобы тот отдал их законному владельцу. Но это решение суда руководство АРМА проигнорировало, утверждают журналисты.

По данным расследования, Кисилеву и его адвокату начали звонить посредники, которые предлагали за помочь вернуть деньги за вознаграждение.

“В случае отказа они угрожали, что средства не вернутся никогда и просто будут вторично арестованы”, – утверждает Кисилев.

“Мы отказались договариваться с шантажистами и решили действовать исключительно законным способом, – комментирует Орлов. – Но угрозы оказались не голословными – совсем скоро прокурор Ашот Геворкян подал ходатайство о повторном аресте средств, и суд его удовлетворил. Хотя с юридической точки зрения это не логично, но практика такова, что судьи удовлетворяют такие ходатайства следователей”.

Контекст:

Сейчас детективы Национального антикоррупционного бюро Украины ведут досудебное расследование в уголовном производстве №4202000000002497, его срок продлен до 27 декабря 2021 года. В деле идет речь о хищении со счетов АРМА денег в эквиваленте $400 тыс.

В рамках уголовного производства подозревают и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений АРМА, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили. При объявлении подозрения их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

1 апреля АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Обыски проводили у Сигидина, Павленко и Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В рамках производства о подозрении сообщили шести лицам – по уголовным преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

В расследованиях “СтопКора” и “Украинской правды” в феврале сообщалось, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который отменил арест и определил его владельцем средств. АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд якобы не выносил решение, на которое тот сослался.

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