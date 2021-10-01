 

“Затащил в душ и включил воду”. Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем

01.10.2021, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я не знаю идеальных семей. Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Да, мы не постим, как мы ругаемся. Да, мы не постим, как он от меня уходит. Как я от него ухожу. Хотя уже почти год мы держимся, но недавно он ушел от меня в другую комнату спать. Потому что я идиот. Потому что человеку, искалеченному ранее, сложно создавать нормальные отношения, где все такие миленькие, где все ровненько”, – написала артистка.

Седокова призналась, что ни она, ни Тима не могут смолчать во время конфликта. 

“Помню, как пьяная в белых носках выбежала на улицу. Я точно решила от него уходить. Он остановил меня у ворот, затащил в душ и включил воду. Помню, как очень злилась на него, что он меня не отпускает. Я благодарю его каждый день, за то, что он тогда меня не отпустил”, – призналась певица.

View this post on Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой “ВИА Гры”. После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом “Личное”. Артистка живет и работает в России.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться энтеровирусом

08.09 / Эксперт: Участие в тюремном кружке самодеятельности поможет Ефремову выйти по УДО

01.02 / При Трампе Россия заняла оставленное США место в арктической дипломатии

20.12 / В Стерлитамаке открыли новый инфекционный центр

19.04 / Метеорологи рассказали о рекордно жарком годе за всю историю наблюдений

13.02 / В РФ подешевели процессоры Intel Core 10-го поколения

21.09 / Отдыхавшая в Турции россиянка попала под микроавтобус

27.05 / Первый в Украине центр вакцинации откроют на базе стадиона “Арена-Львов”

17.07 / Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн человек

09.07 / Обнародована запись предположительного разговора Порошенко с Путиным, лесной пожар в Луганской области локализовали. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика