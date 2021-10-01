 

Длинноногая красавица. Порода”, “Дико красиво”. Брежнева снялась в микрошортах

01.10.2021, 13:10, Новости дня
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“Я вчера так замерзла. Сначала на площадке, затем дома. Слишком холодно наступила осень. Хочу тепло и зелень, а не вот это вот все… Достала теплые носки и фото с моего августовского трехдневного Крита”, – написала она.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Длинноногая красавица. Порода”, – прокомментировал подписчик zalom31.

“Дико красиво”, – заявил dmitre.rusyaev.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева строит карьеру в РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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