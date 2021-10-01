Путин поприветствовал участников финала студенческого чемпионата по программированию

Президент Владимир Путин направил телеграмму участникам финала 44-го Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC), отметив, что в РФ развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание, передает пресс-служба Кремля.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что РФ «уже дважды, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, принимала эти авторитетные соревнования, и всегда они проходили на самом высоком организационном уровне».

«В нынешнем году финальные встречи состоятся в Москве. В острой и напряженной борьбе студентам и аспирантам ведущих вузов планеты предстоит продемонстрировать свои знания и навыки, серьезный творческий, интеллектуальный потенциал, умение находить оригинальные, интересные, а главное, эффективные решения сложнейших задач, убедительно доказать свое право быть первыми», – указал Путин.

Он также подчеркнул, что «в РФ развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание, это наш безусловный приоритет, и потому мы искренне гордимся успехами наших университетских команд на международных чемпионатах по программированию, профессионализмом и самоотдачей их преподавателей и наставников».

«Уверен, что эти состязания станут для участников и гостей большим, запоминающимся событием, послужат наращиванию международного сотрудничества в сфере образования и науки, укреплению личных, человеческих контактов. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – заключил российский лидер.

ICPC – это крупнейшая студенческая командная олимпиада по программированию, своими корнями она уходит в соревнование, проводившееся в Техасском университете в 1970. Свой нынешний облик чемпионат принял в 1977 году. Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Узбекистан составляют Северный Евразийский регион, ежегодно делегирующий на финальный турнир свои лучшие команды.

Отметим, что команды российских университетов побеждали с 2012 по 2019 год.