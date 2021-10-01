 

Кремль выразил озабоченность динамикой смертей от коронавируса

01.10.2021, 13:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДинамика смертности пациентов с коронавирусом в РФ вызывает беспокойство, но она не соответствует показателям прошлой весны, когда на федеральном уровне были введены серьезные ограничения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас принимаются меры, что называется, «на земле» – регионы реагируют, как вы видите, все по-разному, многие из них вводят разные ограничения. Посмотрим, как (ситуация) будет развиваться дальше. Пока динамика плохая и вызывает беспокойство», – передает РИА Новости слова Пескова.

«Каждый регион принимает решения самостоятельно, эти меры не статичны – могу сокращаться или, наоборот, увеличиваться в зависимости от того, как будут меняться цифры дальше, как будет меняться загрузка коек», – отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, сегодняшняя ситуация со смертностью от коронавируса в стране отличается от ситуации прошлой весны: «Цифры тогда были иные, динамика увеличения была иная».

В пятницу, по данным оперштаба, в РФ зарегистрирован новый максимум смертей с коронавирусом за сутки – 887 случаев. За все время пандемии скончались 208142 человека.



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