Мнение: Медицине деньги не нужны

Все-таки забавно, что при всем озверении “борьбы с ковидом” в нашем отечестве федеральный бюджет сокращает расходы на здравоохранение второй год подряд! Да, в 2021 на здравоохранение выделили меньше, чем в 2020, а в 2022 будет еще меньше, чем в 2021. Вот, смотрим: “никакой «четвертой-пятой-десятой волны ковида» начальство не боится и сидеть по домам вам не даст. Финансирование системы здравоохранения из федеральной казны уменьшится на 117 млрд рублей (с 1,362 трлн рублей в 2021 году расходы на медицину уменьшатся до 1,245 трлн в 2022м)

Расходы на «социальную политику» сократятся на 371 млрд рублей, или 6% – с 6,208 триллиона рублей до 5,837 триллиона , расходы на пенсии по госпрограмме «Развитие пенсионной системы» будут урезаны на 152 млрд рублей – с 3,314 до 3,162 трлн рублей. (Пенсии увеличат только военным пенсионерам – на 427 млрд рублей).

Расходы на поддержку национальной экономики сокращаются на 152 млрд рублей, или 4,2% В 2022 году они составят 3,461 трлн рублей против 3,613 трлн в 2021м. Тут примечательно, что расходы по госпрограмме «экономическое развитие и инновационная экономика» – уменьшаются почти в 6 раз, с 694,3 до 123,5 млрд рублей.

В общей сложности на медицине, экономике и соцподдержке граждан власти планируют «сэкономить» 640 млрд рублей”.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258295-7

Тут важно еще понимать, что инфляция набирает темпы, и поэтому даже сохранять расходы номинально на том же уровне, что и в прошлом году – это уже означало бы их сокращать в реальном выражении. А если их и по абсолютным цифрам сокращают..! В общем, хороший материал для споров с теми же ковидобесами, которые носятся со своей “пандемией”, как курица с яйцом, и “горячо одобряют все решения партии и правительства”, считая, что и правительство озабочено “пандемией” более всего.

На самом деле, как видим – плевало правительство на пандемию: оно не собирается ни улучшать врачебную помощь (сокращение бюджета на медицину), ни давать какие-то социальные выплаты (сокращение бюджета на соцполитику). Наоборот – совершенно очевидно, что оно настроено отобрать обратно все то, что по недосмотру кому-то раздало в 2020-2021 (повышение налогов в 2022).

Но при этом, что интересно – рисование “смертей от ковида” продолжается у них с нарастающим энтузиазмом! Как я и писал – своих не жалеют: сегодня выдали на гора цифру в 887 смертей в день. Заветные “1200”, намеченный “промежуточный итог”, все ближе. Как это соотносится с сокращением денег на медицину?

А вот как: ведь “сэкономленные” деньги надо куда-то направлять. И их направят – “на обеспечение правоохранительной деятельности” и на “оборону”. Ментам и феэсбешникам выделяют сразу на 400 с лишним миллиардов больше, чем в прошлом году, военных тоже не обидят – им на 129 млрд. больше. Пенсии повышают – но только ВОЕННЫМ пенсионерам, остальные обойдутся.

То есть в финансовом документе отчетливо проступают контуры “здравоохранительного” плана, который я уже на днях описывал (помните – “люди пойдут громить магазины, и их придется защищать Росгвардией”?) То есть ставка – на тотальную вакцинацию ВСЕХ, а недовольных будут принимать силовики на повышенном довольствии. Не локдауны, не новые больницы – всех на проколку! А про непривитых уже вчера сказал Песков: “непривитым жить будет менее удобно, чем привитым”.