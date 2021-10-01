Скандалы: Украинский след Марины Раковой

Вице-президент Сбербанка скрылась от следствия, оставив ему двух подчиненных

Неожиданное развитие получило расследование в отношении бывшего заместителя министра просвещения, а сейчас вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Подозреваемая в хищении 50 млн руб., выделенных на национальный проект «Образование», женщина скрылась, а двух ее подчиненных из «Сбера» — Евгения Зака и Максима Инкина — арестовал Тверской райсуд.

Утром 30 сентября госпожа Ракова должна была приехать в следственный департамент МВД на очередной допрос, после завершения которого следствие и намеревалось решить, какую меру пресечения оно будет требовать в суде для подозреваемой. Однако следственное мероприятие не состоялось, так как госпожа Ракова на него не явилась. Вначале следователи посчитали, что фигурантка коррупционного расследования застряла в пробке или, например, попала в больницу, однако вскоре выяснилось, что женщина просто исчезла, выключив свой мобильный телефон. Приехав в ее дом, расположенный в элитном СНТ «Выбор» в подмосковной Немчиновке, оперативники обнаружили там следы экстренных сборов. После этого и стало окончательно понятно, что подозреваемая в хищении бюджетных средств скрылась.

Розыск Марины Раковой результатов пока не дал, но у оперативников есть уверенность, что территорию России она не покидала.

При этом, по данным “Ъ”, полицейские полагают, что скрываться госпоже Раковой помогает ее близкий знакомый, бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования. Марина Ракова возглавляла этот фонд до весны 2020 года, являясь также замминистра просвещения.

Организованный при министерстве фонд обеспечивает методическую и информационную поддержку проектов по разработке и внедрению «уникальных образовательных методик и педагогических инициатив». Его основными задачами является выявление юных талантов, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи и т. д.

По данным “Ъ”, у знакомого госпожи Раковой украинское гражданство и есть родственники в этой стране.

Скорее всего, пара стремится попасть на украинскую территорию, считают оперативники, так как граница с ней не особо тщательно охраняется, а власти Киева чрезвычайно неохотно выдают России фигурантов уголовных расследований.

На должность госпожи Раковой, которая в статусе вице-президента Сбербанка возглавляла дивизион «Цифровые образовательные платформы», уже назначен другой человек.

Тем не менее без арестов фигурантов расследования не обошлось — по решению Тверского райсуда в СИЗО были отправлены управляющие директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак, ранее являвшиеся руководителями Фонда новых форм развития образования, а также экс-сотрудница фонда Кристина Крючкова. Все они, как и госпожа Ракова, подозреваемые по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как ранее сообщал “Ъ”, следственный департамент МВД подозревает госпожу Ракову в том, что, находясь на должности заместителя министра просвещения РФ, она в 2019 году вначале пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, предназначенных на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» — составной части нацпроекта «Образование». Затем, как выяснилось во время расследования, в качестве подрядной организации руководством фонда была привлечена Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка»). Однако, сделало вывод следствие, выполненные работы «по качественным характеристикам» не соответствовали требованиям, а указанные в техническом задании цели не были достигнуты. В МВД уверены, что акты выполненных работ были фальсифицированы. В «Шанинке» “Ъ” подтвердили, что высшая школа была одним из подрядчиков фонда. Однако, отметили в нем, все обязательства «в рамках контракта были выполнены».

Владислав Трифонов