В Великобритании начали разыгрывать бензин в лотерею

Правительство Великобритании и Британская национальная лотерея достигли договоренности о розыгрыше в UK Lotto бензина и дизельного топлива.

Как отмечается в пресс-релизе, в рамках лото и лото «Горячий набор», помимо традиционных денежных призов, участники смогут выиграть наборы объёмом 10, 20, 30 и 50 фунтов топлива.

Уже за первые сутки количество купленных в Великобритании лотерейных билетов выросло в 5 раз, при этом их стоимость выросла с 1 до 3 фунтов. Акции оператора Британской национальной лотереи – компании Camelot Group прибавили в в стоимости на 30 %.

Первый розыгрыш топлива состоится в воскресенье, 3 октября. Чтобы забрать свои призы, победители должны посетить офис Camelot Group, где им выдадут талоны с адресом нефтеперерабатывающих предприятий. Там они смогут забрать свой объём топлива. Желательно, приезжать со своей канистрой.

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