Мнение: Необходимость восстановления лесов, сбережения цельной древесины и польза от деревьев в земледелии

В Средней Полосе осталось очень мало лесов. Черноземье, Низовья Волги, Юг и Южный Урал нуждаются в миллиардах деревьев для поддержания естественного баланса экосистем и повышения урожайности.

Предлагаю перестать вырубать и продавать молодые ели, которые могли бы производить кислород ещё десятки лет.

На спутниковых снимках Черноземья, Низовьев Волги, Южного Урала и Юга страны видно, сколь мало лесов там осталось! При этом на Севере (кроме Кировской области, где осталось мало леса), Северном Урале и в Западной Сибири на муниципальных и заброшенных с/х – землях много густо растущего возле опушек молодого леса, проредить который с целью пересадки вскоре будет крайне затруднительно.

О пользе деревьев в сельском хозяйстве.

Считаю важным ускоренное восстановление дефицитных лесов в Европейской части страны, где их реально не хватает, чтобы очищать воздух и обогащать его кислородом, а также умягчить климат за счёт стабилизации влажности (поглощение избытков влаги и её удержание при засухе) и температуры (тень деревьев и ослабление ветров). Так можно создать резервы для восстановления сгоревших лесов.

Лесная межа – это полоса леса между земельными наделами, шириной 7 метров. Она создаёт важные для земледелия преимущества:

Стабилизация влажности почвы для повышения урожайности. Деревья повышают уровень грунтовых вод, вытягивая их корнями, то есть при засухе вода не уходит вниз глубоко, а в дожди и ливни не задерживается на поверхности.

Комфортная среда для обитания пчёл (опыление) и птиц, поедающих вредителей, распространения естественных грибниц, произрастания лесных ягод.

В перспективе – резервы стройматериалов и дров из прорежаемых зрелых деревьев на случай необходимости.

Вот сколько пользы принесёт создание лесных межей в Низовьях Волги, Южном Урале, Черноземье и Юге!

3 варианта альтернативы цельной древесине:

1. Вместо деревянных заборов можно поставить забор из металлосайдинга.

2. Вместо досок для строительства сараев, неотапливаемых помещений, хозпостроек и уличных туалетов можно использовать более долговечный композитный листовой материал — ЦСП (цементно-стружечная плита), ОСП (ориентированно-стружечная плита) и ДКП (древеснокомпозитная плита) или ДПКП (древеснополимернокомпозитная плита).

3. Вместо деревянных паллет (грузовых поддонов) во многих странах используются долговечные полимерные из высокооктанового вязкого пластика, производимые из переработанного автоклавной переплавкой вторсырья (корпуса бытовых приборов, бампера, детали кресел…).

Благодаря системному олесенению степей можно существенно повысить урожайность в Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Саратовской и Оренбургской областях.

Крупные лесные пожары, подобные тем, что случились летом 2010-го из-за долгой засухи, могут причинить оставшимся лесам огромный ущерб, на возмещение которого, с учётом пагубного остепнения, могут уйти десятки лет и понадобится создать естественные питомники деревьев на огромных территориях, что очень затратно.

Небережливое отношение к лесным ресурсам — наша историческая недальновидность, последствия сего очевидны. Яркий пример: экспорт из РСФСР в Японию больших витринных стёкол в ящиках из массивных деревянных брусков, которые затем использовались для производства стульев, столиков и декоративных элементов из массива, в том числе на экспорт, а стёкла из ящиков просто выбрасывались в море, ибо были не нужны, то есть они — лишь повод для получения ценной цельной древесины, которой было не жалко отправляющей стороне. Японцы, экспортируя древесные изделия из брусков сибирского леса, тщательно берегли свои леса.

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