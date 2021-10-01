Мнение: Пожилая глава комиссии по молодёжи

В Екатеринбурге скандал — главой комиссии по молодёжи назначили 73-летнюю Любовь Боркову. Она сменила на этом посту свою предшественницу, которой по совпадению также было 73 года. Народ, понятно, начал смеяться. Вспомнили господина Миронова, лидера справедливороссов, который несколько лет назад на слушаниях о молодёжной политике перепутал стрит-арт с артритом. Вспомнили пенсионерку, которой интернет был «не нужон»:

https://lenta.ru/news/2017/05/22/mironov/

https://www.youtube.com/watch?v=2Dm0Z2yyIwE

С одной стороны, смех тут вызывает скорее дремучая наивность обывателей, нежели возраст чиновницы. В самом деле: если молодёжной политикой должна заниматься непременно молодёжь, то ветеринаром должна работать лошадь, а начальников тюрем следует выбрать исключительно из уголовников со стажем. Хоть люди и начинают терять силы после 70 лет, — так уж устроен человеческий организм, — но всё же объявлять сотрудника некомпетентным только на том основании, что он не может уже с былой лёгкостью бежать по лестнице через три ступеньки, было бы странно.

С другой стороны, интервью со героиней скандала показывает, что конкретно она и вправду некомпетентна. Ворчит по поводу гаджетов, путает компьютерные клубы с залами игровых автоматов, обвиняет видеоигры в пропаганде озлобленности и жестокости. Типичная пенсионерка с лавочки, как в анекдотах:

https://www.znak.com/2021-09-27/73_letnyaya_glava_komissii_po_molodezhi_ekaterinburga_o_socsetyah_videoigrah_i_morgenshterne

Повторюсь, проблема тут не в возрасте. Хорошо известный феномен бабушек и дедушек показывает, что старшее поколение часто находит общий язык с внуками-внучками гораздо лучше, чем условные сорокалетние, которые не обладают ещё должной житейской мудростью. Проблема тут в явной некомпетентности тех, кто занимается молодёжной политикой — как в Екатеринбурге, так и в России в целом.

У нас худо-бедно понимают, что делать с «трудными подростками». Их можно прикрепить к суровому бородатому тренеру, который будет ходить с ними в походы или бить вместе с ними груши в спортзале. Такой тренер станет для многих подростков вторым отцом, научит их не только вязать морские узлы, — это сугубо второстепенно, — но и просто существовать в обществе. Вовремя приходить на тренировку, воздерживаться от грабежа прохожих, вот это всё.

С умными подростками тоже что-то происходит. Для них есть разные химические-математические кружки, лагерь «Сириус», пендии-стипендии, прочие госпрограммы. Правда, собиратели умных подростков часто проседают в смысле патриотизма, — молятся на Америку, раздают детям белые ленточки, — но всё же с годами ситуация постепенно выправляется и тут.

Полный провал с подростками обычными, по которым не плачет ни тюрьма, ни Мехмат МГУ. Пожалуй, отношение чиновников к обычным подросткам можно выразить бессмертными словами Хармса: «Травить детей — это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!». Вот и делают — открывают кружки лепки из глины, устраивают молодёжные флешмобы в духе «соберём 100 человек в слово “Россия”, сфотографируем с квадрокоптера и выложим в ТикТок». Движение есть, толку нет — если не считать полезным выхлопом лайки в соцсетях, которые скрупулёзно подсчитываются каждый месяц для составления отчёта начальству.

Может быть, оно и к лучшему. Воспитание — дело ответственное, напортачить тут легко. Пусть чиновники готовят на своих мероприятиях достойную смену самим себе: будущих чиновников, у которых вся эта казённая активность не вызывает естественного отвращения. Что касается остальных подростков, то им сейчас, полагаю, общения с государством с головой хватает и внутри школьных стен.