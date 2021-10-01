Гинзбург рассказал о противораковых свойствах тыквы

Врач Михаил Гинзбург заявил о полезных свойствах тыквы. По его словам, этот продукт помогает в профилактике рака.

В последнее время медики находят множество противораковых свойств в продуктах и растениях, которые ранее совершенно не рассматривались в профилактике онкологии. Например, тыква способна предупредить развитие рака. В этом сезонном продукте содержится вещество, блокирующее процесс врастания сосудов в зачатки злокачественного образования.

Ведущий и врач Сергей Агапкин в рамках программы «О самом главном» добавил, что в тыкве содержится множество антиоксидантов, каротиноидов, витамина А. Эти элементы предотвращают распространение свободных радикалов, которые поражают здоровые клетки. Следовательно, замедляется осуществляющийся процесс мутаций и оказывается противораковый эффект.

Регулярное употребление тыквы также помогает сохранить зрение. Здесь в активность вступает витамин А, который предотвращает развитие катаракты. Этот продукт повышает иммунитет в целом, поэтому обеспечивается профилактика инфекционных болезней.

Источник: smotrim.ru