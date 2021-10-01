Крючков предсказал «Дельте» доминирование над остальными штаммами COVID-19

Врач-иммунолог Николай Крючков считает, что «Дельта» будет доминировать над остальными штаммами COVID-19. Эта мутация коронавируса постепенно вытесняет остальные.

Впервые штамм «Дельта» обнаружили в Индии, сегодня именно он в большинстве случаев встречается у россиян. Данные Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что эта разновидность COVID-19 постепенно вытеснила все остальные. Крюков уверен, что другие штаммы не изменят ситуацию. «Дельта» и далее останется в числе лидирующих по количеству инфицированных.

Крючков высказался о штамме «Мю», который сейчас активно распространяется в США и странах Южной Америки. Врач считает, что для РФ эта разновидность не представляет никакой опасности, поскольку ему будет тяжело «победить в схватке» с «Дельта»-вариантом.

В то же время вытеснить этот штамм в перспективе может его же потомок. «Дельта» активно развивается, поэтому не исключено появление еще более заразной версии, пишет портал «Слово и дело».