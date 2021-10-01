 

Прохор Шаляпин не сможет проститься с умершей от COVID-19 женой

01.10.2021, 12:38, Разное
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Певец Прохор Шаляпин не сможет проститься с женой, которая умерла в США от COVID-19. Сейчас артист не готов давать комментарии и общаться с журналистами на эту тему. В память о Татьяне Дэвис он оставил только трогательный пост в Instagram.
Пара сыграла пышную свадьбу в Лас-Вегасе в июле. Через три дня Татьяна Дэвис получила позитивный тест на COVID-19. Сначала влиятельный юрист лечилась дома, но потом ее госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, состояние супруги Прохора Шаляпина постепенно ухудшалось. В итоге поражение легких составило 80%. В конце августа пациентку, которая лечилась в Лос-Анджелесе, ввели в искусственную кому.

До последнего Прохор Шаляпин верил в выздоровление избранницы. Ему тяжело было писать пост о ее кончине. Он заявил, что всегда будет любить и помнить Дэвис.

Близкий друг артиста Георгий Кирьянов заявил, что Прохор Шаляпин не сможет проститься с супругой. Гроб с телом будет закрытым, а потом Дэвис кремируют. Если говорить о наследстве, то исполнитель вряд ли сможет на него претендовать. Перед церемонией бракосочетания он подписал контракт на 150 листов. Скорее всего, наследниками первой очереди выступят родители Дэвис, пишет портал iReactor.



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