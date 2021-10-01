 

Мнение: Сбер

01.10.2021, 12:30, Разное
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Легкий погром устроен среди топ-менеджмента Сбербанка. Сбежала от следствия вице-президент Сбера Ракова и арестованы управляющие директора, находящиеся под ее руководством. Заодно арестовали и подрядчика. Вменяемые им суммы в масштабах Сбера выглядят практически смешными – это примерно как переход улицы в неположенном месте. Во всяком случае, вполне сопоставимо с обычной зарплатой – то есть, вопрос не столько в хищениях.

Скорее всего, Сбер (с его неуёмной стратегией создать свою "экосистему" и залезть везде где можно) зашел на чужие поляны, и его таким образом деликатно поправляют. Намекая, что надо чуять берега. Поэтому и дали сбежать вице-президенту, арестовав исполнителей. Что мы, не люди что ли?

Источник: Эль Мюрид



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