 

“Невинные жизни под угрозой”. Посол Великобритании призвала РФ вывести войска из Украины

01.10.2021, 12:16, Новости дня
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“С ужасом узнала из отчетов СММ ОБСЕ, что количество гражданских жертв из-за обстрелов на востоке Украины является наибольшим после прекращения огня в июле 2020 года. Россия должна вывести своих военных и оружие из Украины и перестать ограничивать доступ для СММ. Прозрачность важна. Невинные жизни под угрозой”, – написала Симмонс.

З жахом дізналася із звітів @OSCE_SMM, що кількість цивільних жертв через обстріли на сході  є найбільшою після припинення вогню в липні 2020.  повинна вивести своїх військових і зброю з  і припинити обмежувати доступ для СММ. Прозорість важлива. Невинні життя під загрозою

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) October 1, 2021

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло порядка 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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