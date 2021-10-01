 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин не любит ничего делать своими руками. С ним договориться можно о чем угодно, но только делать придется самому

01.10.2021, 12:16, Новости дня
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“Он не любит ничего делать своими руками. С Путиным договориться можно о чем угодно, но только делать придется самому. То есть с ним можно договориться: “Давай Васю Иванова назначим министром здравоохранения”… На него влияют все. Он вообще не принимает решений ни под нажимом, ни единолично. Вы можете о чем угодно с ним договориться, но вы должны это сделать. То есть у меня миллион реальных примеров, когда я говорю: “Это очень важно, это надо сделать”. – “Я согласен”. – “Так надо снимать трубку, звонить”. Он говорит: “Надо – давай. Встречайся, договаривайся, делай”. И это должно дойти до момента, когда к нему ляжет на стол указ со всеми визами на красном бланке и он скажет: “Мы с тобой договорились – и я все сделал”. При этом он палец о палец не ударит”, – сказал Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:

Путин родился в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург), окончил там институт КГБ, жил и работал в Германии, потом вернулся в родной город. В 1990–1996 годы Путин работал помощником мэра Ленинграда Анатолия Собчака. После завершения каденции Собчака Путин перебрался в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента Павла Бородина.

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом в отставку первого президента России Бориса Ельцина Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов.

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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