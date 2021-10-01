“Хотели снять социальный ролик”. Тиктокеров из Львова накажут за имитацию похищения девушки

Во время съемок видео для TikTok молодые люди в черном схватили на улице возле Львовского театра оперы и балета имени Крушельницкой девушку, силой запихнули ее в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Один из прохожих сообщил об увиденном в полицию.

@andriy.gavryliv

Викрадення людини у центрі міста????##львів

* оригінальний звук – andriy.gavryliv

“Поступило сообщение, что неизвестные лица на проспекте Свободы силой затолкали в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении. Конечно, полицейские ввели спецоперацию, начался розыск. Патрульные полицейские обнаружили водителя и остановили его”, – рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

На тиктокеров – девушку и трех мужчин в возрасте до 27 лет – составили админпротоколы по статье о мелком хулиганстве.

Один из участников инсценировки Остап Оскар объяснил журналистам ТРК “Украина”, что они хотели снять социальный ролик.

“Наши ожидания были такие, что мы не доведем съемки до конца, – неравнодушные люди включатся в процесс и, соответственно, мы сразу поясним, что происходит. Происходило все не так, как хотелось, и мы поняли, что перешли определенную черту”, – рассказал блогер.

За мелкое хулиганство согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных работ или админареста на 15 суток.

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