 

Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос

01.10.2021, 12:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Лучше сделать нос. Он все портит”, – написали Репяховой подписчики.

“Муж сказал, разведется, если сделаю нос. Он меня полюбил за мой нос”, – ответила супруга Павлика.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. 

Он – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / В США определили тех, кто в первую очереь получит вакцину от COVID-19

29.05 / Украина может разрешить возвращаться из Турции без ПЦР-тестов на COVID-19 – Минздрав Украины

04.11 / Украинские парламентарии предлагают отбирать имущество за ложное минирование

18.09 / В России предлагают увеличить финансирование государственных СМИ

03.07 / Киев и девять областей не могут смягчать карантин – Минздрав

12.08 / Израиль сбил вторгшийся в его воздушное пространство беспилотник «Хезболлах»

17.09 / Работа политической подгруппы ТКГ заблокирована – Гармаш

02.09 / Новая спецверсия Lexus RX Black Vision доступна для заказа в России

03.07 / США решили захватить четыре иранских танкера с бензином для Венесуэлы

07.11 / На Украине два человека погибли после нападения местного жителя с ножом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика