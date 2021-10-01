Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос

“Лучше сделать нос. Он все портит”, – написали Репяховой подписчики.

“Муж сказал, разведется, если сделаю нос. Он меня полюбил за мой нос”, – ответила супруга Павлика.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил.

Он – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

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