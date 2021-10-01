Кремль оценил риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили

Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда, по некоторым данным, прибыл бывший президент страны Михаил Саакашвили, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там, где Саакашвили, там – цирк, – цитирует Пескова РИА «Новости». – Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос … Пока мы не видим никакого риска (дестабилизации обстановки)».

Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.

При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.