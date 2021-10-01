 

Ракету «Союз» для запуска корабля с туристами из Японии отправили на Байконур

01.10.2021, 12:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРакета-носитель «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-20» с двумя туристами из Японии, отправлена из Самары в Москву, говорится в сообщении Роскосмоса.

«В ночь на 1 октября из Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав госкорпорации «Роскосмос») на космодром Байконур отправлен железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, а также головным обтекателем. Ракета-носитель «Союз-2.1а» предназначена для вывода на орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с японскими космическими туристами в декабре 2021 года», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять «Союзом МС-20» будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, также на борту будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано. Подготовка к полету непосредственно в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина уже идет.

Ранее стало известно, что был определен первый экипаж из двух японских космических туристов, которые полетят на российском корабле «Союз» в декабре. На станцию на корабле «Союз МС-20» полетят японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. В 2019 году Роскосмос и Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до 2022 года. Это будет первый полет в космос сразу двух туристов.



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