 

Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного создания двух АЭС в Турции

01.10.2021, 12:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезиденты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действительно, речь [об этом] шла», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, обсуждалась ли такая тема на переговорах лидеров.

Ранее Песков также сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал он.

В среду Путин и Эрдоган провели переговоры  в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. 

Напомним, 10 марта Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую».



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