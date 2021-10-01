Мнение: Баланс и шаги

Как правильно развивать общение при небольшом дисбалансе?

В начале общения значимость очень пластична, поэтому небольшой дисбаланс в начале ни о чем не говорит.

Небольшой плюс может быстро смениться минусом и даже большим.

Минус может перейти в плюс и обратно.

Вот почему чрезмерная саморефлексия в начале отношений очень вредна.

Если вы сидите на свидании и вместо фокуса на собеседнике, держите фокус на себе как градусник, замеряя температуру своего влечения, вы вредите себе.

Влечение ваше несколько раз может поменять направления, пойти то вверх, то вниз, стабилизируется оно только спустя некоторое время, и к этому моменту стабильности вы можете прийти с большим плюсом партнера.

Что толку, что вы наконец-то определились, что он вам “подходит”? Вы ему уже совсем не подходите, хотя могли бы подойти, если бы интересовались общением, а не температурой своего влечения.

Фокус на себе превращает людей в мумии, глаза их ничего не выражают, поскольку их зрение и слух, все их рецепторы настроены на внутренний мир: они смотрят в себя, слушают себя, ощупывают себя и простукивают как врачи на медосмотре.

Если они при этом пытаются улыбаться и общаться с другим, получается зажато, фальшиво и натужно, а если они целиком отдаются процессу саморефлексии, их собеседник чувствует, что контакта нет, перед ним – саркофаг.

Некоторым людям проще дается свой минус и тяжело дается свой плюс. Такие люди все время проверяют, достаточно ли им нравится человек, чтобы они тратили на него своего драгоценное время, подпускали его так близко к себе, одаряли его своим общением.

Некоторым людям проще дается свой плюс и тяжело дается свой минус. Они все время боятся унизиться, выглядеть липкими и навязчивыми, показать, что им нужно больше. Поэтому они стараются следить за своим минусом, держать его в банке как жука и все время сравнивать свое влечение с влечением партнера.

Кроме фокуса на себе и градусника под мышкой, такие люди часто суют градусник партнеру, но это совсем не похоже на фокус на другом, фокус при этом все так же на себе, а к другому тянутся щипцы. Цель градусника-щипцов – не просто замерить температуру, а извлечь из другого побольше признаков симпатии, чтобы это совпало с собственной температурой и не пришлось огорчаться.

Вот таким драконовским образом многие “следят за балансом”. Фокус держат на себе и все время вытаскивают из другого подтверждение своей значимости, чтобы “не допускать дисбаланса”. Плюс партнера от таких процедур растет, то есть их фигура уменьшается.

Если бы “замерители баланса” могли бы расслабиться, убрать фокус со своей подмышки и направить его на общение, спонтанности их и обаяния стало бы больше, а значит симпатия к ним росла бы.

Но они делают все, чтобы извратить этот процесс.

Когда я пишу, что замерять ни свою температуру, ни чужую не нужно, мне многие не верят. А как же тогда “держать баланс”? Держать баланс тоже не нужно, в самом слове “держать” уже видны щипцы.

Что нужно делать, так это шаги в границах.

В границах – это значит, учитывая правило очередности шагов, учитывая формат общения, учитывая гендерную и прочую разницу.

Формат общения, в основном, бывает:

1) работа,

2) дружба,

3) флирт,

4) секс-онли,

5) романтика,

6) серьезные отношения,

7) брак,

8) семья (с детьми и общей родней),

9) родительские отношения (после развода).

Формат определяют запросы обоих при согласии с обеих сторон.

Бывает, что формат плавающий или скачущий, или инициируется с одной стороны, но тормозится с другой, это тоже надо учитывать.

Если вы четко видите ситуацию, про форматы, про разницу, вы хорошо видите и шаги.

Делая шаг партнер открывает вам красное поле. Делая шаг, он как бы отправляет вам запрос и теперь в ваших границах ответить на этот вопрос. Если вы не отвечаете на этот запрос, то вы таким образом тормозите или блокируете сближение в том направлении, в котором партнер сделал шаг. Вы можете делать это сознательно, когда хотите остановить динамику, но можете делать по глупости, не понимая, что вы делаете.

Зеркальная ситуация с паровозом. Если партнер тормозит с ходом или делает ход в сторону, а вы делаете новые и новые шаги, думая, что можете гнать динамику в одно лицо, вы вываливаетесь из красного поля, вы развиваете какие-то воображаемые отношения, потому что отношения – это строго-настрого совместное поле, вот почему правило очередности шагов так важно, со всеми гендерными и прочими поправками.

Отношения должны быть приятны и полезны для обоих примерно в равной степени, вот почему один не может за другого строить эти отношения, не обращая на внимание на безучастность или сопротивление.

Такой паровоз оборачивается сливом своих ресурсов в черное поле, а часто и косяками, поскольку паровозов зло берет, что партнер не подчиняется их воле, или берет обида, что партнер “использует” то, что они сами ему навязывают.

Через два дня начнется мой курс и там вы увидите, какие возможности открывает рыбалка.

Для большинства этот курс будет с большим опережением, но заглядывать на верхние уровни тоже иногда полезно.

Мы же с вами должны поподробней разобрать самые нижние уровни.

Вот давайте посмотрим, например, вот такое короткое письмо.

Разберите сами ту историю, которую автор планирует начать, и расскажите, что тут с ее фокусом, локусом, где у нее красное поле и какие у нее есть ходы, учитывая все, что я описала выше.

forest_rebel

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мне 43 года, 3 детей, замужем 20 лет. Полтора года назад муж сказал мне, что я ему надоела, ему нужно личное пространство и свобода. Поэтому все остается как есть, он никуда не уходит и теперь мы просто родители, а он проводит время как считает нужным и я ничего не спрашиваю. Позже выяснилось, что он встретил бывшую одноклассницу и влюбился. Мне удалось удержаться от криков, обвинений и проч., предлагала ему уйти к этой женщине. Он сказал, что не хочет, чтобы дети чувствовали то, что чувствовал он, когда в детстве из семьи ушел папа, поэтому категорически против ухода. Теперь он уезжает на выходных, иногда ночью на неделе, и возвращается к утреннему развозу детей в сад-школу.

Моя привязанность к нему очень сильная и я никак не оправлюсь от этой ситуации. Умом понимаю, что он свободен любить кого хочет, что со мной ему никак (расставшись с одноклассницей через год, он тут же нашел другую), что ничего не поделать – наша история закончилась.

На данный момент я хочу расширить свой круг общения просто с целью дружбы и иногда куда-нибудь выйти из дома не одной. Почти все друзья были общие, теперь все общение прекратилось. Осталась пара моих подружек из института и все. Работа полностью удаленная, там общения нет.

И тут вроде бы удачный поворот: моя подруга в отпуске встречает нашего бывшего одногруппника, в институте он был коммуникабельный, всегда на позитиве, мы неплохо общались. Сейчас он не женат, якобы девушка хотела детей, а он – нет, из-за этого расстались. В отпуске был один.

Мне хотелось бы попробовать с ним сдружиться, с учетом прошлого хорошего общения и что он не женат (не хочется лезть к женатому с попытками дружбы). Но я понимаю, что если я возьму у подруги его телефон и напишу ему, то это будет шок: что это я через 20 лет вдруг вылезла и что мне вообще надо. Сказать правду, что у меня недостаток общения, давай общаться, это отпугнет любого, что непонятно кто от него чего-то ожидает, когда он и сам по себе прекрасно жил и не напрягался.

Уважаемая Эволюция и комментаторы, есть ли какой-то непровальный шаг, который я могла бы сделать, чтобы завязать общение?