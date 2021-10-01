Володин назвал дату рассмотрения проекта бюджета в первом чтении

Правительство внесло проект бюджета в Думу 30 сентября. Володин напомнил, что по закону на рассмотрение отведено 60 дней.

“Поэтому было принято решение провести еще один дополнительный Совет Думы – чтобы не откладывать начало бюджетного процесса”, – написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

По его словам, основные параметры бюджета на следующий год говорят не только о восстановлении экономики, но и ее переходе к росту. Бюджет сформирован с профицитом 1,33 триллиона рублей, доходы составят 25,02 триллиона, из них более 61% – ненефтегазовые, уточнил спикер ГД.

Расходы превысят 23 триллиона рублей. “35% от всех расходов в 2022 году – социальные”, – подчеркнул Володин.

За три года около 10 триллионов рублей направят на поддержку регионов. Межбюджетные трансферты на реализацию нацпроектов увеличатся в полтора раза.

“В первом чтении Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы уже 28 октября”, – сообщил спикер Госдумы.

Также Совет ГД принял к рассмотрению законопроект об общих принципах организации публичной власти в регионах. Документ направлен на создание условий для комплексного социально-экономического развития каждого субъекта, отметил Володин.

“Результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости, подотчетности органов власти”, – написал Володин.

Кроме того, парламентарии рассмотрели на Совете инициативу об отмене обязательного техосмотра. Такое решение облегчит жизнь многим автовладельцам, считает спикер. Законопроект не касается автобусов, такси и грузовых автомобилей.