Названы упражнения для снижения риска развития деменции

Медики рассказали, как уменьшить риск развития деменции. Они заявили, что необходимо выполнять упражнения на баланс и не забывать о силовых нагрузках.

Людям старше 65 лет важно заниматься спортом 2,5 часа в неделю. Этот вид активности поможет снизить риск развития многих заболеваний. Физические нагрузки положительно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, укрепляют костно-мышечные ткани, поддерживают на должном уровне умственные способности. Существует множество видов активности, каждая из которых имеет свои позитивные стороны.

На сердце благоприятно влияют аэробные тренировки, к тому же они приводят к снижению уровня «плохого» холестерина. Пожилым людям можно заниматься плаванием или же скандинавской ходьбой.

В ходе силовых занятий допустимо использование фитнес-резинок, также важно не забывать о растяжки. Чтобы снизить риск развития деменции, нужны тренировки на баланс. Одно из таких упражнений предполагает стоять поочередно на правой и левой ноге. Лучше тренироваться возле устойчивого стула или же стены для подстраховки.

Спорт необходимо вводить в свою жизнь аккуратно, после предварительной консультации с врачом. Рекомендуется тренироваться вместе с инструктором, пишет портал Newinform.