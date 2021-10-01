Доктор Мясников заявил об «убийственном» влиянии курения на поджелудочную железу

Доктор Александр Мясников пояснил о том, что курение «убийственно» влияет на поджелудочную железу. Эта тема была затронута в эфире его программы «О самом главном».

Если перестанет функционировать часть поджелудочной железы, постепенно отказывают все органы. Пациенты с такой патология умирают в результате того, что перестают работать многие важные системы организма. В данном случае перестают функционировать почки, не справляются легкие и сердце.

По словам Мясникова, панкреатит развивается, когда практически каждый день человек позволяет себе выпить стакан какого-либо крепкого спиртного. Пагубной привычкой является и курение. Она приводит к хроническому панкреатиту и потенцирует алкоголь. Если человек регулярно пьет и при этом еще и курит, развивается заболевание в дозозависимой пропорции.

На поджелудочную железу негативно влияют вирусные инфекции, желчнокаменная болезнь, повышенный уровень триглицеридов, генетическая предрасположенность, прием ряда лекарственных препаратов, пишет портал «Политэксперт».