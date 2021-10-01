 

Длительный прием антидепрессантов снижает вероятность рецидива «хандры»

01.10.2021, 11:42, Разное
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Антидепрессанты – это лекарства, влияющие на уровень нейромедиаторов (серотонина, норадреналина, дофамина). Используются для лечения депрессии, а также тревожных расстройств и фобий. Если препарат подобран правильно, он снимает ощущение тоски, апатии, тревоги, эмоционального напряжения, нормализует сон и аппетит. Антидепрессанты нельзя «назначить» себе самостоятельно, это должен делать только врач, поэтому лекарства отпускаются в аптеке исключительно по рецепту.

Ученые из Университетского колледжа Лондона в течение года наблюдали за 478 пациентами, которые в течение длительного времени принимали различные антидепрессанты — циталопрам, сертралин, флуоксетин или миртазапин. Большинство из них (70%) лечились не менее трех лет, и все участники чувствовали себя достаточно хорошо, чтобы отменить препарат. Пациенты, решившие прекратить прием, получали сниженные дозировки лекарства не менее двух месяцев, после чего только плацебо.

В течение следующего года у 56% участников, отменивших антидепрессанты, был диагностирован рецидив. В группе пациентов, которые продолжили принимать препарат, симптомы депрессии вернулись у 39%.

Однако есть важный нюанс: из тех, кто прекратил принимать лекарство и снова столкнулся с депрессией, лишь половина решила вернуться к лечению. По мнению ученых, это может указывать на то, что после курса лечения симптомы могли быть не настолько значительными, чтобы пациенты решили бороться с ними с помощью антидепрессантов.

«Наши результаты подтверждают, что многим пациентам с депрессией показано длительное лечение антидепрессантами. Но мы также обнаружили, что большинство участников смогли эффективно прекратить прием лекарств, постепенно сокращая дозировку. В любом случае люди должны знать о риске рецидива и обсуждать со своим врачом целесообразность отмены», — сообщили ученые.

Бич нашего времени: депрессия и ее проявления

Возможно, после этой статьи вы найдете объяснение своему плохому настроению, апатии и бессоннице.

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