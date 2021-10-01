 

Мнение: Прибыль под гжель

01.10.2021, 11:36, Разное
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Чистая прибыль Роскосмоса за 2020 год упала по сравнению с 19 годом более чем в 40 раз и составила почти 300 млн рублей. Менеджеры Роскосмоса бодро сообщают, что падение "бумажное", и связано с переоценками, плюс пандемийный год – сами понимаете, но при этом треть госпрограмм провалена. По сути, если бы не водка "Поехали" и не сувениры под гжель, то корпорация вообще сработала бы в убыток. Кстати, а почему бы и нет – нужно заниматься тем, что получается.

Зарплата Рогозина при этом выросла в два раза и составила примерно 80 млн в год. По сути, Роскосмос может потянуть трех Рогозиных и на этом всё.

В основном, конечно, нынешний российский космос – это пиар, пиар и еще раз пиар. Шойгу указал верное направление, рисуя лубочные картинки сначала в МЧС, а теперь и в армии. Причем это работает: никому не важно, что там на самом деле, когда что ни день – то биатлон, то дартс, то спортивный праздник, а в промежутках – мультфильмы про несокрушимую мощь. Если можно в одной отрасли, то почему бы не попробовать в другой?

Наверное, поэтому Маск, Безос и Бренсон проигнорировали приглашение Рогозина посетить запуск корабля со съемочной группой, которая будет на орбите снимать художественный фильм про что-то там такое. Они делом заняты, а такая фигня – это для Рогозина. Им просто жаль времени.

Источник: Эль Мюрид



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