 

“Снова осень”. В полиции напомнили, что с начала октября водители должны включать ближний свет за городом

01.10.2021, 11:22, Новости дня
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“Да-да, не заметили, как снова осень, и начинает действовать обязательное к исполнению требование ПДД – с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар”, – говорится в сообщении.

Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Правоохранители подчеркнули, что такие правила помогут обезопасить водителя и других участников дорожного движения и уменьшат риск попасть в ДТП.

“Световой день становится короче, а в осенне-зимний период дождей, туманов и снегопадов часто возникает недостаточная видимость на дороге”, – отметили в полиции.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/3004332233168624

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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