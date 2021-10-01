 

Разумков считает, что в Раде могут предпринять попытку лишить его депутатского мандата

01.10.2021, 11:22, Новости дня
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Такое мнение он высказал 30 сентября в эфире канала “Украина 24”, отвечая на вопрос о возможности осуществления такой попытки в связи с тем, что он вышел из состава фракции “Слуга народа”, когда стал спикером. 

“Я сегодня являюсь внефракционным, поскольку являюсь председателем Верховной Рады. Именно так предусматривает регламент Верховной Рады Украины. Поэтому попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается”, – сказал Разумков. 

Контекст:

Разумков стал председателем украинского парламента 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков говорит, что у него нет конфликта с партией. 

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После того, как Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах, глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст проекта закона.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. 

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично. 

Разумков считает, что Арахамия в этой ситуации “выполнил задачу”. Он не уточнял, чью именно.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что глава государства к этому не причастен, а также что Зеленский и Разумков “общаются, отношения у них нормальные”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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