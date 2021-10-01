“Я поменяла планы и решила выпускать именно ее”. Loboda презентовала песню Americano. Аудио

“Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими песнями. Потому что в этот период мы все немножко грустим, а чувства в это время всегда острее”, – прокомментировала в Instagram премьеру трека Loboda.

В релизе, который интернет-изданию “ГОРДОН” предоставила пресс-служба певицы, отмечается, что ради этой композиции артистка изменила планы.

“Я поменяла все свои планы и решила выпускать именно ее. С первого дубля записала вокал, а аранжировка родилась в один день, будто все мы ждали именно эту песню”, – отметила Loboda.

ВИДЕОАудио: LOBODA / YouTube

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

—