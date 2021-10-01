Трудовая миграция профессионалов технических специальностей ставит под угрозу существование крупнейших украинских предприятий – СМИ

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии агентству сообщил, что эта проблема усугубляется массовой трудовой миграцией.

“Согласно опросам, которые были проведены среди молодежи до 25 лет, 55% молодежи связывает свое будущее с миграцией. На сегодня человек, который имеет достаточно высокий уровень профессионализма в любом техническом деле, очень легко находит работу и в Польше, и в Германии, и где угодно. Более того, поляки и немцы максимально упростили порядок получения трудовых виз для украинских трудовых мигрантов”, – отметил Пендзин.

Он добавил, что сейчас в Польше, Германии, Словакии, Венгрии и Румынии наблюдается высокий спрос на водителей, инженеров, людей с высоким уровнем умения обработки металла.

“Трудовая миграция профессионалов технических специальностей ставит под угрозу существование крупнейших украинских предприятий, и так испытывающих кадровый голод из-за все меньшего количества выпускников и абитуриентов необходимой специализации, – пишет УНИАН. – Как отмечают эксперты в сфере образования и участники рынка, это грозит невозможностью работы крупнейший промышленных предприятий в недалеком будущем, поэтому Украине необходимы стратегические программы поддержки базовых отраслей промышленного сегмента, в том числе стратегии развития профессионально-технического образования и его популяризации”.

Контекст:

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских “заробитчан” потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения с Украиной авиасообщения.

Только в Польше сегодня работает около 1,5 млн украинцев, их количество за последние семь лет выросло в два-три раза, рассказал 20 июля посол Украины в Польше Андрей Дещица. Около 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, остальные работают по трудовым договорам и налоги не платят.

По данным Евростата, минимальная зарплата в Польше в феврале составляла €614 (около 19,7 тыс. грн по курсу Нацбанка).

Президент Владимир Зеленский сказал в феврале прошлого года, что если украинцы будут иметь 70% от польской заработной платы, то они вернутся домой в Украину. “Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту”, – отметил глава государства.

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