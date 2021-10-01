Эксперт оценил способности США «искоренить» хакеров в РФ

«Американцы уже второе десятилетие занимаются борьбой с российскими хакерами, выманивая их в другие страны и арестовывая руками местных правоохранителей», – отметил газете ВЗГЛЯД хакер Александр Варской. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовности США «искоренять» хакеров на территории России.

«Угроза американского внешнеполитического ведомства сделана ради громкого звучания. Сейчас модно хайпить на теме хакеров. Но по сути, американцы не могут реализовать эту инициативу ничем иным, кроме как вылавливать отдыхающих на Мальдивах и Кипре российских хакеров. Тут вспоминается шутка: хакеры из США хотели повлиять на российские выборы, но не смогли зарегистрироваться на сайте госуслуг», – сказал хакер Александр Варской.

«Кроме того, американцы плохо осведомлены о том, что российские силовики борются с компьютерными преступниками на территории России. Также у нас есть несколько хакерских группировок, которые конкурируют и между собой. Возможно, они захотят каким-то образом привлечь США на свою сторону, но тогда уже сами американцы рискуют нарваться на преследование наших правоохранителей», – добавил собеседник.

Он также напомнил, что РФ неоднократно призывала США начать переговоры по кибербезопасности, но США отказывались. «Думаю, сейчас от нас таких предложений поступать не будет. Дело в том, что Москва и Вашингтон поняли сложность взаимодействия в этой сфере. Обмен чувствительными данными легко может перейти границу борьбы с киберпреступностью и вылиться во что-то нежелательное», – сказал хакер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о росте киберугроз «как внутри страны, так и во всем мире», и призвал «улучшать защиту и повышать уровень осведомленности людей». По его словам, нужно также «принимать наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели», передает ТАСС со ссылкой на KDKA.

Как указал дипломат, «будь то РФ или другое государство», власти любой страны, где «действуют подобные группировки», должны «пресекать» их деятельность, «искоренять и привлекать их к ответственности». Если же власти «не желают или не имеют возможности заниматься этим», то, «как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину», США «сами будут делать это», сказал глава Госдепа.

Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в РФ борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США.