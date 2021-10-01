Определена дата первого чтения законопроекта о региональной власти

Первое чтение законопроекта о региональной власти запланировано на 9 ноября, сообщил источник в аппарате Госдумы.

Проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» был внесен сенатором Андреем Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции РФ и развития положений о единой системе публичной власти. Законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд.

«Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации»: первое чтение запланировано на 9 ноября», – сообщил источник РИА «Новости», говоря об итогах прошедшего в пятницу заседания Совета Думы.

Комментируя внесенный проект закона о региональной власти, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что он «направлен на создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны и каждого ее субъекта в отдельности». По словам Володина, результатом принятия закона должно стать «четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости, подотчетности органов власти».

Напомним, в понедельник в Госдуму внесли законопроект о совершенствовании публичной власти.