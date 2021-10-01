 

Володин предложил разработать формат отчетов депутатов перед избирателями

01.10.2021, 10:54, Разное
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин уверен, что формализация обязательств и реализация обещаний депутатов повысит их ответственность. Политик считает необходимым обсудить данный вопрос со всеми парламентскими фракциями.

О важности юридической фиксации обещаний, которые депутаты дают гражданам во время избирательной кампании, спикер Госдумы говорил еще в феврале этого года. Володин отметил, что такой подход позволил бы более системно реализовать взятые депутатами обязательства.

Председатель ГД не сомневается, что юридическая фиксация обязательств, взятых парламентариями, поможет сформировать общий прозрачный массив предложений российских граждан. Политик отметил, что для реализации этого предложения необходимо найти эффективную форму.

“Обязательно должны быть отчеты депутатов перед избирателями. Надо найти ту форму, которая была бы эффективна, и чтобы это можно было проконтролировать”, – заявил Володин.

По мнению спикера ГД, не стоит откладывать принятие решения о формализации обязательств и реализации обещаний депутатов. Володин справедливо полагает, что данный механизм повысит ответственность не только парламентариев, но и всей власти в целом.

Меж тем, политик посчитал важным проработать этот вопрос с коллегами со всех фракций, представленных в Госдуме.



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