Младенец играет с мусорным ведром и пультом от телевизора? Это нормально!



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В своей публикации ученые из Нью-Йоркского университета упомянули, что влияние игр и тактильного взаимодействия с предметами необходимо для маленького ребенка для его развития и адаптации, однако предыдущие исследования проводились в лабораторных условиях. Это значит, что дети имели возможность играть только с заранее выбранными предметами, а не в домашней обстановке. Авторы нового исследования впервые оценили, как и с чем ребенок играет в течение дня в своей «среде обитания».

Для участия в исследовании ученые пригласили родителей младенцев в возрасте от года, полутора и двух лет, в общей сложности 40 детей. Специалисты дважды приходили в каждую семью и в течение дня записывали на видеокамеру, как и с чем ребенок играет, предоставив ему полную свободу выбора. Ученых интересовало любое взаимодействие детей с предметами, будь то игрушки или предметы домашнего обихода. Не учитывались только прикосновения к своему телу, к родителям и животным.

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Авторы исследования обнаружили, что младенцы тратят не менее 60% своей повседневной активности на изучение различных предметов и игры с ними. Примечательно, что мусорные ведра, коробки, пульты дистанционного управления, дверцы шкафов и другие «неинтересные» с точки зрения взрослых объекты их занимают ничуть не меньше, чем игрушки. По мнению ученых, это утверждает о том, что для обучения ребенка исследование любых предметов важно не меньше, чем самые современные развивающие игры.

«Наше исследование дает беспрецедентную картину спонтанного взаимодействия младенцев с объектами вокруг себя. Любую активность ребенка следует рассматривать как программу для изучения свойств и функций предметов, поскольку это способствует развитию двигательной, когнитивной, социальной и языковой сферы», — считают ученые.