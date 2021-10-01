10+ по-настоящему страшных фото из жизни, после просмотра которых кровь застынет в жилах
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С детства мы привыкли бежать и недоглядываться, когда видим что-то страшное.
Но сегодня речь пойдет о тех смелых ребятах, которые не побоялись и не забыли сделать фото, когда увидели что-то по-настоящему страшное, чтобы поделиться с нами.
Зашел в подъезд, а тут такое вот
Шел один домой, когда обернулся увидел женщину
Как-то раз меня попросили зайти в курятник на ферме
Хотел закрыть замок, но видимо, это уже не моя квартира
Посреди ночи пришло оповещение на телефон, что ко мне пришли гости
Страшнее этого я еще не видел
Как выглядел Хеллоуин 100 лет назад
Чудовищная сосулька
Самые страшные консервы в жизни
Эту прогулку я запомню надолго
Это дерево выглядит так, будто из него растет ребенок
Неудачная фотография из прошлого
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