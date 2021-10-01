 

10+ по-настоящему страшных фото из жизни, после просмотра которых кровь застынет в жилах

01.10.2021, 10:46, Разное
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С детства мы привыкли бежать и недоглядываться, когда видим что-то страшное.

Но сегодня речь пойдет о тех смелых ребятах, которые не побоялись и не забыли сделать фото, когда увидели что-то по-настоящему страшное, чтобы поделиться с нами.

Зашел в подъезд, а тут такое вот

Шел один домой, когда обернулся увидел женщину

Как-то раз меня попросили зайти в курятник на ферме

Хотел закрыть замок, но видимо, это уже не моя квартира

Посреди ночи пришло оповещение на телефон, что ко мне пришли гости

Страшнее этого я еще не видел

Как выглядел Хеллоуин 100 лет назад

Чудовищная сосулька

Самые страшные консервы в жизни

Эту прогулку я запомню надолго

Это дерево выглядит так, будто из него растет ребенок

Неудачная фотография из прошлого



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