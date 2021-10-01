Многослойная стрижка на волосы средней длины – одна из самых популярных этой осенью: что нужно о ней знать

Многослойная стрижка на волосы средней длины, практичная и стильная, пользуется популярностью, так как она отлично подходит для любого типа лица. Можно выбрать любой вариант прически, от каре до стрижки ниже плеч.

Слои помогают придать больше объема и пышности тонким волосам. Кроме того, они помогут сделать очень густые или вьющиеся локоны более легкими. При выборе многослойной стрижки очень важно учитывать то, какой именно у вас тип волос. Если они тонкие, стоит выбирать тонкие слои, которые помогут придать дополнительную густоту. Для этого нужно сделать короткие пряди, которые прикрыты более длинными волосами.

Это поможет несколько смягчить довольно резкие контрасты, а также придать прическе дополнительную динамику и объем.

Многослойные стрижки также отлично подходят тем, у кого густые волосы. Такая прическа поможет сделать локоны более легкими. Для этого стоит использовать специальные филировочные ножницы. Они не уменьшают длину, но помогают убрать лишний объем. Вот несколько отличных вариантов стрижек, которые отлично подойдут каждой девушке.

Лохматая стрижка (главное фото)

Это стильный и красивый боб средней длины с короткими слоями, челкой и эффектом взъерошенности. Просто идеальный вариант для всех тех, у кого тонкие волосы, но при этом хочется придать им дополнительный объем и динамику. Это очень хороший вариант на осень.

Длинные слои

Если хочется придать своим волосам средней длины дополнительный объем, но при этом слишком сильно не укорачивать их, длинные слои станут самым лучшим выбором.

Это поможет придать дополнительную динамику волосам, не уменьшая при этом их густоту. Такая прическа просто идеально подходит для всех тех, у кого тонкие волосы.

Удлиненная челка

Если к многослойной прическе длины миди добавить красивую удлиненную челку, то можно сделать волосы еще объемнее.

Обрамляя лицо открытой челкой с двух сторон, можно добиться большей пышности стрижки. Кроме того, такой вариант отлично подходит для любого типа лица.

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Эффектный и стильный вариант

Еще одна достаточно интересная идея для придания прическе дополнительного объема – сделать ступенчатый переход.

Это позволит придать образу достаточно свежий и беззаботный вид, не обрезая слишком коротко волосы, а просто придавая прядям легкую динамику.

Рваная стрижка

Если вы хотите сделать особенную прическу, которая действительно будет выделяться на фоне всех остальных, то стоит выбрать для себя рваный вариант.

Это стрижка в стиле 80-х годов, которая поможет придать образу более стильный и современный вид. Благодаря своей универсальности она легко адаптируется к любому типу лица.

Клавикат

При выполнении этой стрижки длину волос можно сделать как ниже, так и выше ключиц. Можно выделить слои и сделать их более текстурированными или же, наоборот, размытыми.

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Отлично смотрится многослойная версия этой прически, так как она помогает придать волосам дополнительную текстуру и объем. Это стильная и модная стрижка, которая только набирает обороты.

Удлиненный боб

Длинный боб с микрослоями – одна из самых стильных стрижек в этом году.

Она очень красивая и практичная, так как обладает всеми преимуществами стрижки боб, но также обеспечивает дополнительную текстуру и объем прядей.

В стиле Моррисона

Это очень стильная и крутая стрижка, которая отлично подходит для густых волос.

Потребуется провести филировку, чтобы избавиться от лишнего объема и придать прядям динамику.