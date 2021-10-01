Противовозрастные чудо-средства со скваланом: что это за ингредиент на самом деле

Вам наверняка приходилось слышать о таком ингредиенте, как сквалан. Его именуют секретным оружием против морщин и сухой кожи. Но как он применяется и какие ингредиенты в него входят, мало кто знает. Разбираемся, чтобы вы больше не смотрели на многочисленные баночки в косметических магазинах впустую.

Откуда пришло

Сквалан – одно из многих растительных соединений, которые включают в антивозрастные косметические средства. Он образует липидную пленку на коже и служит защитным барьером. Слово “сквален”, а изначально оно произносится именно через “е”, происходит от латинского слова “сквалус”, что в переводе значит “акула”. Впервые ингредиент получили из рыбьего жира.

Современные ингредиенты

Современные технологии позволяют производить сквален из растительных масел. Основным сырьем для производства являются авокадо, оливки, зародыши пшеницы, амарант и рис. Сквален получается путем гидратации, окисляясь перед этим в растениях. А вот итоговый продукт, который добавляют в готовую косметику, и есть сквалан, именно он наносится на кожу.

Действие сквалана

У сквалана очень много положительных качеств. Он отлично увлажняет, не оставляя неприятной жирной пленки, предотвращает окисление собственных жиров кожи, делает ее эластичной и нежной. Одним из самых любимых косметологами и женщинами свойств является возможность укреплять защитный кожный барьер, что, в свою очередь, препятствует образованию морщин и прыщей. Масло быстро впитывается и активно взаимодействует с другими составляющими, помогая им быстрее усвоиться. Вот почему сквалан широко используется в производстве косметики.

Сквалан для волос

Невозможно обойти вниманием и влияние сквалана на волосы, которые с удовольствием извлекут пользу из ненасыщенных жирных кислот. Сквалан относится к тому типу ухаживающих масел, которые не утяжеляют волосы и предотвращают сухость и ломкость кончиков. Как естественный компонент липидной защитной оболочки нашей кожи, сквалан отличается высокой переносимостью и поэтому подходит для всех типов кожи. С этим соглашаются все косметические компании и добавляют сквалан в свои продукты.

Сквалан подходит для любого типа кожи, и речь идет не только о качестве. Масло могут использовать и женщины зрелого возраста, и молодые девушки. В первом случае сквалан помогает насытить кожу питательными элементами и антиоксидантами, во втором – помогает бороться с излишним выделением кожного сала и прыщами.