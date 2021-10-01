США признали вину в гибели афганских гражданских — но ограничились извинениями по телевизору

Спустя несколько недель после авиаудара в Кабуле и выхода нескольких журналистских расследований военные США наконец признали, что эта операция, которая привела к гибели 10 мирных афганцев, была ошибкой, передаёт CNN. Вместе с тем американское правительство пока никак не связалось с родственниками жертв авиаудара, ограничившись извинениями по телевизору.

В ходе этих слушаний высокопоставленные военачальники заявили, что они узнали о том, что авиаудар США в Кабуле месяц назад привёл к смертям среди гражданского населения всего через несколько часов. Однако о том, что они допустили ошибку, им стало известно только несколько дней спустя. Корреспондент CNN Анна Корен следит за развитием событий в Гонконге. Она выходит с нами на прямую связь. Как так получилось, что, когда погибли гражданские, об этом стало известно за считаные часы, но на то, чтобы осознать, что удар нанесли по ошибке, ушли дни?

АННА КОРЕН, корреспондент CNN: Джон, мы все помним, что говорил председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли, который выступил через несколько дней после этого удара американских БПЛА, в ходе которого погибло 10 человек. Тогда он заявил, что это был «праведный» удар.

И лишь спустя несколько недель, Джон, Вооружённые силы США наконец — после выхода расследований CNN и других СМИ — признали, что совершили ужасную ошибку: они убили этих невинных гражданских. Джон, мы поддерживаем контакт с семьёй убитых, которые определённо настрадались за эти последние месяцы. По их словам, американское правительство с ними так и не связалось.

Лай собак и отдалённый призыв к молитве — это единственные звуки, которые пробиваются через тишину на этот кабульский холм. Однако безмятежность и панорамный вид вряд ли смогут приглушить страдания людей, которые вынуждены были сюда перебраться.

РОЙНА АХМАДИ, сестра одной из жертв: Мы не можем вернуться в старый дом из-за воспоминаний. Дом, который полнился жизнью, превратился в кладбище.

Месяц назад их мир был уничтожен, когда американские военные запустили ракету Hellfire по дому этой семьи. Цель — белая Toyota Corolla с соцработником и главой семьи Замараем Ахмади, который сидел за рулём. Убиты были 10 членов этой семьи, включая семь детей. Трое из них так и не вышли из младенческого возраста.

США располагали данными, что этот 43-летней мужчина был координатором ИГ*, а его машина — якобы набита взрывчаткой, которая представляла непосредственную угрозу для американских войск в последние дни эвакуации из аэропорта.

После попыток оправдать авиаудар, которые продолжались несколько недель, военные признали: данные разведки оказались неправильными. А затем последовало ещё одно признание, прозвучавшее вчера во время опроса с пристрастием военных чинов в конгрессе по вопросу хаотичной эвакуации США из Афганистана.

ТРЕНТ КЕЛЛИ, конгрессмен США: В какой момент, генерал Маккензи — этот вопрос для всех вас троих, — вы узнали, что удар оказался ошибкой? В какой момент вы узнали, что он попал по мирным жителям?

КЕННЕТ МАККЕНЗИ, глава Центрального командования США: Мы узнали, что удар затронул гражданских приблизительно в течение четырёх-пяти часов после нанесения этого удара… Мы, однако, не знали, что цель для этого удара была на самом деле выбрана неправильная. Мы выяснили это только через несколько дней.

Семья Замарая утверждает, что никто из американского правительства с ними так и не связался.

КЕННЕТ МАККЕНЗИ: Я выражаю свои искренние соболезнования…

Извинения они услышали лишь от главы Центрального командования США генерала Кеннета Маккензи по телевизору почти две недели назад.

КЕННЕТ МАККЕНЗИ: …и приношу свои искренние извинения.

Им следовало пропустить часть с соболезнованиями и просить прощения напрямую у нас, считает брат Замарая.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2021 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.