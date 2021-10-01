В “Европейской солидарности” и ОПЗЖ заявили, что не намерены поддерживать отставку Разумкова

Нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что к инициативе “Слуг народа” уволить Разумкова ее фракция относится как “к войне лягушек и мышей”, и что спикер парламента вместе с президентом Владимиром Зеленским несет ответственность за “треш, который они привели в Раду”.

“Мы не голосовали за назначение Разумкова, поэтому и за отставку голосовать не будем. В войне лягушек и мышей не участвуем”, – написала Геращенко.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4343829369038176

О намерении ОПЗЖ не поддерживать отставку Разумкова пресс-служба политсилы сообщила “Укринформу”.

Фракция “Европейской солидарности” в Раде состоит из 27 народных депутатов, фракция ОПЗЖ – из 44 нардепов.

Фракция “Батьківщина”, состоящая из 25 нардепов, еще не рассматривала вопрос Разумкова, но, скорее всего, не будет голосовать “за хотелки власти”, сообщили изданию Новини.LIVE нардепы от “Батьківщини” Михаил Волынец и Алена Шкрум.

Фракция партии “Голос” (20 нардепов) также не будет голосовать за отставку спикера, заявляла лидер политсилы Кира Рудик.

Для принятия решения Верховной Раде необходимо как минимум 226 голосов “за”. У монобольшинства из “Слуги народа”, инициировавшей отставку Разумкова, имеется 244 мандата.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона Зеленского о деолигархизации. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков говорит, что у него нет конфликта с партией.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После того, как Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах, глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст проекта закона.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

Разумков считает, что Арахамия в этой ситуации “выполнил задачу”. Он не уточнял, чью именно.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что глава государства к этому не причастен, а также что Зеленский и Разумков “общаются, отношения у них нормальные”.

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