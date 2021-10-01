 

В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу

01.10.2021, 10:28, Новости дня
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В то же время руководитель офиса Саакашвили в Украине Мариам Барабаш сказала “Первому каналу”, что политик покинул территорию Украины вчера и сейчас находится в Грузии. 

По словам Барабаш, три дня назад Саакашвили собрал свою команду в Киеве и сказал, что “едет в Грузию, потому что сейчас переломный момент для страны, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым”. 

Контекст:

Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, заметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. “Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину”, – объяснял политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.

На следующий день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили “будет задержан и заключен в тюрьму” сразу после прибытия в страну. 

1 октября утром политик сообщил, что находится в Грузии. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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