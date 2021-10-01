“Очень секси”. Никитюк снялась в ультрамини и огромном декольте

Телеведущая позировала возле красного дивана и светящейся надписи “Кохай”.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Очень секси”, – прокомментировала подписчица katrinkhmiletska.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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