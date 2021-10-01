Мамиашвили прокомментировал ситуацию со снятием российских борцов с рейса из Амстердама

Ситуация со снятием с рейса до Осло российских борцов не совсем понятная, однако утром в пятницу спортсмены вылетят в столицу Норвегии, где пройдет чемпионат мира, рассказал президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.

Ранее журналист Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале сообщил, что во время пересадки в Амстердаме членов команды задержали и сняли с рейса до Осло.

«Ситуация не совсем понятная, но утром ребята вылетают уже – спортсмены, массажисты, главный тренер. Они доберутся до Осло ближайшим рейсом», – передает ТАСС слова Мамиашвили.

Позднее Мамиашвили сообщил, что сборную РФ по вольной борьбе не пустили на рейс до Осло в амстердамском аэропорту Схипхол, предположительно, из-за нарушения масочного режима.

Команда делала пересадку в Схипхоле на пути в Осло, где со 2 по 10 октября пройдет чемпионат мира. В Instagram также появилось видео, где главный тренер сборной РФ по вольной борьбе Дзамболат Тедеев комментирует ситуацию, отмечая, что сотрудники «ворвались в самолет, наших лидеров забрали, которые претендуют на золотые медали».

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«Ребята улетели другим рейсом, своим им улететь не дали. Самое интересное, что нет никаких протоколов, никаких объяснений – вот ты, ты и ты, сняли с рейса. Вроде как нарушили в аэропорту масочный режим. Приспущена была маска или еще что-то… Но все без диалога и без объяснений. Пусть это будет нашей самой большой проблемой. Главное, что команда полным составом летит в Осло», – передает РИА Новости слова Мамиашвили.

Согласно правилам, введенным в связи с пандемией коронавируса, в аэропорту Схипхол необходимо постоянно находиться в защитной маске.