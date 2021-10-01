 

Путин выразил уверенность в наращивании сотрудничества РФ и КНР

01.10.2021, 10:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования Китайской Народной Республики выразил уверенность в наращивании сотрудничества двух стран, информирует пресс-служба Кремля.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин выражает уверенность в том, что «совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-китайское сотрудничество на различных направлениях».

«Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне», – подчеркнул президент.

День образования КНР – это главный государственный праздник Китая, который отмечается ежегодно 1 октября. Образование КНР было провозглашено в этот день 1949 года Мао Цзэдуном на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Москва и Пекин выбрали удачное время для дружбы.



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