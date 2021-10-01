Путин подписал указ об осеннем призыве
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Президент Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре граждан РФ на военную службу.
«Постановляю осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом… призыву на военную службу, в количестве 127500 человек», – передает РИА Новости текст документа.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что с 1 октября начинается осенняя призывная кампания на военную службу.
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