Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре граждан РФ на военную службу.

«Постановляю осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом… призыву на военную службу, в количестве 127500 человек», – передает РИА Новости текст документа.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что с 1 октября начинается осенняя призывная кампания на военную службу.