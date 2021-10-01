 

Лукашенко отказался извиняться перед белорусами

01.10.2021, 10:00, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит оснований для необходимости принести извинения перед согражданами. Глава государства усомнился в правдивости информации о нарушении прав человека в стране.

Политик дал интервью телеканалу CNN. На прямой вопрос американского журналиста Лукашенко ответил, что не хочет использовать возможность извиниться перед белорусами. В ином случае, как объяснил президент, он бы принес извинения через СМИ Белоруссии.

Вопрос корреспондента об извинениях перед белорусами вызвал удивление у главы республики. Лукашенко поинтересовался, почему это нужно делать через CNN. Он подчеркнул, что вопрос не относится к делу и заметил, что извиняться, в принципе, не за что.

Корреспондент парировал – он напомнил о заявлениях международных организаций по защите прав человека. Политик отверг эти аргументы и предложил собеседнику вспомнить о тайных американских базах в Европе. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет таких тюрем, как Гуантанамо.

Кроме того, президент заявил, что условия содержания заключенных в белорусских тюрьмах не хуже уровня Великобритании или США. Лукашенко подчеркнул, что может это гарантировать. Он заключил, что нужно обсуждать конкретные факты.



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